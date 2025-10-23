El próximo jueves 30 de octubre, a las 21:30, el Auditorio Juan Victoria volverá a ser escenario de un evento solidario. El cantante sanjuanino Roberto “Tito” Otiñano ofrecerá un concierto a beneficio de la Fundación Banco de Alimentos de San Juan, organización que asiste a comedores comunitarios y merenderos de toda la provincia. La entrada será libre y gratuita, aunque se solicita la colaboración de la comunidad con alimentos no perecederos.

La presidenta del Banco de Alimentos, Mabel Elisandro, destacó a DIARIO HUARPE que la iniciativa es clave en un momento donde ciertos productos escasean. “La entrada es libre y gratuita, solo pedimos un alimento no perecedero. Además, dispondremos de una alcancía para quienes prefieran colaborar con dinero. Todo lo recibido se destina a donaciones, y en el caso de fondos económicos, los usamos para adquirir productos que faltan, como azúcar, leche y aceite”, precisó.

Consultada por la participación empresarial, la referente remarcó que las compañías interesadas pueden sumarse en cualquier momento. “Pueden ponerse en contacto con nosotros. Formamos parte de la Red de Bancos de Alimentos de Argentina y rendimos informes mensuales de los kilos recibidos y entregados, clasificando los alimentos según su valor nutricional. En promedio, distribuimos casi 5.000 kilos mensuales”, explicó.

Elisandro detalló que los jueves se realiza la selección de alimentos. “Revisamos los envases, la fecha de vencimiento y distribuimos aproximadamente a 12 o 13 merenderos y comedores. Las entregas se rotan para poder asistir a la mayor cantidad posible. Por falta de espacio, mayormente trabajamos con productos envasados”, lamentó. La mercadería proviene de supermercados, empresas y plataformas como Pedido Ya, quienes donan productos de corto vencimiento.

Actualmente, la comisión directiva está compuesta por unas 12 a 15 personas, aunque solo siete trabajan de manera activa. “También contamos con dos pasantes de la escuela de Enología, quienes colaboran en la preparación de las entregas. Lo hacemos de lunes a lunes, sin feriados, y sin recibir nada a cambio más que la satisfacción de ayudar”, sostuvo.

Desde la organización celebran la propuesta artística y esperan una gran participación. Quienes asistan al concierto podrán disfrutar de un repaso musical por clásicos de Gardel, Roberto Carlos, Luis Miguel, boleros y tangos, con la dirección musical de Orlando Tejada y músicos invitados. La misión: que la música emocione y también abrace a quienes más lo necesitan.