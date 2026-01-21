Si buscás una receta fácil, sabrosa y con pocos ingredientes, estos ravioles de provolone con cebolla caramelizada son una excelente opción para una comida casera con sabor intenso. Prepararlos solo requiere cinco elementos básicos y un toque de atención en la cocción para lograr un plato digno de compartir con familia o amigos.

Ingredientes

Ravioles frescos (de paquete o caseros)

Provolone (en fetas o en cubitos)

Cebolla (idealmente blanca o morada)

Aceite de oliva o manteca

Azúcar o miel (para caramelizar la cebolla)

La estrella de esta receta es la cebolla caramelizada, que aporta dulzura y complejidad al plato al combinarse con el queso provolone fundido dentro de los ravioles.

Paso a paso

Caramelizar la cebolla

• Cortá las cebollas en plumas finas.

• En una sartén grande, calentá un chorrito de aceite de oliva o un poco de manteca.

• Agregá las cebollas y una pizca de sal. Cociná a fuego medio-bajo.

• Añadí una cucharadita de azúcar o una chorrito de miel para ayudar a la caramelización.

• Revolvé de vez en cuando hasta que queden doradas, suaves y dulces.

Cocinar los ravioles

• En una olla con abundante agua hirviendo y sal, cociná los ravioles según las indicaciones del paquete, hasta que estén al dente.

• Escurrilos y reservá un poco del agua de cocción.

Montar el plato

• Volcá los ravioles en la sartén con las cebollas caramelizadas.

• Agregá el provolone distribuyendo las fetas o cubitos para que se funda con el calor residual.

• Si hace falta, sumá un chorrito del agua de cocción para lograr una textura más suave y unir los sabores.

Este plato combina la riqueza del queso provolone con la dulzura de la cebolla caramelizada, dando como resultado un plato simple pero profundamente sabroso. El uso de solo cinco ingredientes lo hace ideal para días en que querés cocinar algo delicioso sin complicaciones.