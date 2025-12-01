El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) cuenta con cuatro tipos de credenciales que sus afiliados deben reconocer para acceder a los distintos servicios y prestaciones, especialmente en diciembre de 2025.

Estas credenciales son documentos únicos e intransferibles vinculados al número de cada jubilado o pensionado, y son indispensables para validar la identidad y garantizar la cobertura en trámites, consultas con especialistas, retiro de medicamentos y acceso a las agencias del PAMI.

En los últimos 18 meses, el PAMI ha implementado cambios logísticos para optimizar la atención a sus más de 5 millones de jubilados, pensionados, familiares a cargo y veteranos de Malvinas, con el objetivo de agilizar la prestación de servicios.

Para facilitar la identificación y el acceso a la obra social, el PAMI habilita cuatro formatos distintos de credenciales que los afiliados pueden usar según sus necesidades. Estas credenciales funcionan como una llave para que profesionales e instituciones validen la afiliación y otorguen la cobertura correspondiente.

Es fundamental que los usuarios conozcan cuáles son las credenciales válidas en diciembre de 2025 para evitar inconvenientes en la atención y en la obtención de beneficios.

Entre los servicios que requieren la presentación de la credencial se incluyen la validación de turnos médicos, el retiro de medicamentos en farmacias adheridas, y la realización de trámites tanto presenciales como en línea.

De esta forma, el PAMI asegura que todos sus afiliados puedan acceder a la asistencia que les corresponde de manera simple y segura durante este período.