El titular del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) presentó su renuncia irrevocable este jueves 22 de enero, marcando la quinta baja de funcionarios de nivel político en el Gobierno nacional en apenas 24 horas, en un marco de reacomodos y tensiones en el Gabinete. La dimisión fue oficializada mediante una nota dirigida a la Casa Rosada, sin mediar conferencias públicas por parte del ahora exfuncionario.

Las salidas de altos funcionarios se concentran en áreas clave del Ejecutivo, incluyendo organismos reguladores y secretarías con responsabilidades políticas y técnicas, lo que generó voces de preocupación entre sectores del oficialismo por la estabilidad de la gestión en medio de un año electoral y desafíos económicos importantes.

Según fuentes políticas consultadas, estas renuncias reflejan discrepancias internas, presiones por resultados y posibles reconfiguraciones de espacios de poder dentro del gobierno, aunque desde el oficialismo se busca minimizar el impacto público y asegurar continuidad en la implementación de políticas.

El Enargas, organismo responsable de la regulación y control del servicio público de gas natural en el país, ha sido un actor central en la gestión de tarifas, inversión y diálogo con empresas del sector, por lo que la renuncia de su presidente abre interrogantes sobre la continuidad de proyectos y líneas regulatorias en un momento de negociaciones con concesionarias.

La sucesión de salidas también tiene lugar en el contexto de una agenda política cargada, con temas como la reforma laboral, agenda económica y negociaciones con sectores productivos que demandan atención del Ejecutivo y de sus equipos técnicos.

Hasta el momento no se ha confirmado públicamente quién será el reemplazante al frente del Enargas, ni si la renuncia responde a motivos personales o a presiones políticas derivadas del clima interno de la gestión actual. Se espera que en los próximos días se conozcan nombramientos o designaciones interinas para asegurar el funcionamiento del organismo.