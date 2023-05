La semana arrancó con todo en cuanto a las recorridas del candidato a vicegobernador del frente San Juan por Todos, subagrupación Vamos San Juan, Cristian Andino. Ya en cuenta regresiva para una jornada democrática que vivirán los sanjuaninos el próximo 14 de mayo, Andino volvió a los barrios rawsinos, además acompañó a candidatos en Chimbas y para concluir se reunió con representantes de la Cámara Minera de la provincia.

Andino en Rawson junto a Munisaga. Foto: Gentileza.

Rodeados de una multitud de militantes y de vecinos que se sumaron a la caminata, Cristian Andino y el candidato a intendente Carlos Munisaga recorrieron las calles del barrio Virgen de Fátima, en Rawson. Como ya es habitual en este departamento, Andino fue recibido con todo el afecto y junto al rawsino conversaron con la gente para escuchar sus requerimientos. Así, en diálogo franco, casa por casa y caminando en esta tarde del lunes, los candidatos de Sergio Uñac, reafirmaron una vez más que es política de la actual gestión estar cerca de los vecinos, escucharlos y hacerse eco de lo que pasa en todos los barrios de San Juan.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Andino en la recorrida por Chimbas. Foto: Gentileza

Luego, Andino fue a Chimbas para acompañar a la candidata Liliana Alaníz, con quien ya caminó en varias oportunidades por distintos sectores del departamento. En esta ocasión lo esperaron con una mateada en la que los protagonistas fueron desde los jóvenes, referentes de instituciones y militantes que una vez más escucharon las palabras del candidato a vicegobernador. “Sabemos que quieren ser parte del progreso. Ustedes saben que las obras que los benefician se hicieron con impulso del Gobierno de Sergio Uñac, porque esta es una gestión federal. No salten al vacío, no vuelvan a lo que ya no funciona. Miremos adelante, seguros y confiando en este que es el proyecto del desarrollo que se ve desde hace siete años”, dijo Andino.

Para cerrar la jornada, se reunió con representantes de la Cámara Minera, donde dijo que “el Estado debe tender puentes y generar herramientas para que haya un fortalecimiento económico y la generación de puestos de trabajo”. Charló con los referentes del sector, entre los que se encontraban Mario Hernández, Raúl Cabanay, Ricardo Martínez y la comisión directiva, además de representantes de los distintos proyectos mineros que están operando en la provincia.

Entre ideas compartidas para lo que viene, Andino recordó las cifras que recientemente se dieron a conocer a nivel nacional y que tiene que ver con que San Juan subió tres lugares en el ranking de regiones más atractivas del mundo para la inversión minera.