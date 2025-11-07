El déficit comercial que Argentina mantiene con Brasil continúa en niveles elevados durante 2025, alcanzando cifras récord. Este desequilibrio se explica por una combinación de una caída significativa en las exportaciones y un volumen de importaciones que permanece alto, especialmente en el sector automotriz.

En el mercado argentino, la producción local de vehículos ha sufrido un retroceso debido a la discontinuación de al menos tres modelos destinados al mercado brasileño. Esta medida impactó directamente en el volumen total de producción nacional, que disminuyó notablemente.

La balanza comercial con Brasil volvió a arrojar un déficit en octubre, en un contexto de marcado deterioro en el resultado bilateral del sector automotriz. Por lo tanto, el "rojo" acumulado en los primeros diez meses de 2025 alcanzó los US$5.098 millones, segunda cifra más alta para un mismo período desde 1999, solo por detrás de 2017.

En el décimo mes del año, el intercambio de bienes con Brasil dio un saldo negativo de u$s401 millones, según datos provenientes del ministerio de Economía del país vecino. De este modo, ya van 14 meses consecutivos con déficit, aunque también vale remarcar que el monto fue menor al de los meses previos.

Por otro lado, a pesar de que las ventas en el mercado interno argentino muestran un buen desempeño, la mayoría de los vehículos que se comercializan provienen de importaciones. Esto contribuye a mantener elevadas las cifras de ingreso de productos desde Brasil, agravando así el déficit comercial entre ambos países.

El balance comercial del sector automotor es fundamental para comprender la situación actual, ya que las exportaciones a Brasil están en descenso mientras que las importaciones continúan siendo altas, generando un desequilibrio que se refleja en los números oficiales.