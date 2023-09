Un grupo de productores hizo una presentación contra la nueva directora de Hidráulica, Guadalupe López, por falta de obras durante la actual sequía. Desde la actual gestión dicen, en cambio, que se hicieron mejoras históricas, como la puesta en funcionamiento del dique Cauquenes o la limpieza a fondo del Ignacio de la Roza. En los pasillos circula una versión de “marcada de cancha” o disciplinamiento a la funcionaria, que lleva ocho meses en el puesto.

El nuevo cruce entre regantes y autoridades empezó el pasado 10 de agosto, cuatro días antes de la vuelta del riego que se cortó en abril para recuperar el nivel de los tres diques sanjuaninos. Ese día, con el asesoramiento del abogado Oscar Cuadros y la firma de cámaras productoras, presentaron un escrito exigiendo “el cese de la situación de omisión antijurídica” de falta de obras.

En el escrito, los firmantes, Pablo Martín de la Mesa Vitícola, Eduardo Garcés de la Federación de Viñateros y José “Catuco” Molina de la Cámara Vitícola, Nelson Javier González de la Cámara de Productores Agrícolas y Gustavo Samper de la Cámara Vitivinícola, listan una serie de obras que el departamento no terminó y responsabilizan puntualmente a Guadalupe López. Esto es lo que llamó la atención, porque la funcionaria lleva ocho meses en el cargo y según dicen desde el sector público, encaró mejoras históricas.

No se trata del primer cruce entre funcionarios públicos y regantes, que durante la sequía se vieron enfrentados varias veces. Un problema recurrente es el pedido de los regantes de acortar, aplazar o directamente no hacer cortes en el riego, mientras las autoridades insisten en que son necesarios para recuperar niveles de diques. También se enfrentaron por la ley de riego eficiente que acordó la Mesa del Agua, cuyo tratamiento quedó frenado en Diputados.

López aseguró que no dará declaraciones a la prensa hasta la respuesta formal que realizarán la próxima semana al escrito presentado por los productores. Esto debido a que se trata de una presentación judicial y por lo tanto deben seguir los pasos legales. Este paso formal lo darían entre los últimos días de esta semana y los primeros de la próxima.

Ramiro Cascón, secretario del Agua de la provincia, sí habló con DIARIO HUARPE y dijo que en los últimos meses “a diferencia de otros años, Hidráulica encaró obras con presupuesto propio y no a través de Prosap”. Agregó que se hicieron mantenimientos que no habían completado en décadas y que antes no se incluían en los presupuestos de monda, a pesar de que la ley así lo consignaba.

Dijo también que es “raro” que hayan direccionado la denuncia contra López. “Estas obras las puede proponer el Consejo, pareciera algo personal, porque a una directora que a ocho meses de asumir le reclaman cosas que otros no hicieron”, remarcó.

Si bien Cascón eligió plantear la duda de las razones, colaboradores de Hidráulica y el ministerio hablaron en off con DIARIO HUARPE y lo hicieron con más dureza. “Es una marcada de cancha contra ella porque hay cosas que se han normalizado en Hidráulica desde que está a cargo”, aseguraron.

Una de estas normalizaciones que se hicieron durante el año fue que la monda, por primera vez en décadas, se hizo a través de licitaciones públicas, cuando antes se ofrecían contrataciones directas. Además, la gestión retiró la posibilidad de que se hicieran permisos temporarios de uso de agua a cambio de aportes a patrimonio.

Entre quienes se mostraron enojados con la denuncia, señalaron que es llamativo que sea contra López y no contra los consejeros. Es que el Hidráulica funciona con cogobierno entre el sector público, que tiene dos consejeros técnicos y la directora, y tres representantes de los regantes. Este órgano decide sobre el presupuesto, las obras e incluso los nombramientos de nuevos técnicos y funcionarios dentro del departamento.