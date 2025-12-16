El hijo de Jair Bolsonaro imploró por la salud de su padre en prisión

Carlos Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, utilizó su cuenta en la red social X para expresar su preocupación sobre el estado de salud de su padre, quien permanece encarcelado. A través de un video difundido, busca visibilizar el deterioro físico del exmandatario y alertar sobre el peligro que implica su situación actual en prisión.

En su mensaje, Carlos explicó que no deseaba hacer público un material que expone a su padre en un momento difícil, especialmente considerando las secuelas que Bolsonaro arrastra tras haber sido apuñalado por un exmiembro del PSOL. Sin embargo, consideró imprescindible mostrar la realidad que enfrenta diariamente: "Es necesario exponer este hecho, grabado antes de su arresto arbitrario, y me resulta devastador de una manera que no puedo explicar, porque es demasiado doloroso afrontar lo que veo a diario cuando estoy con él. Pero la realidad es imposible de ignorar".

El video muestra al expresidente visiblemente desmejorado, lo que motivó a Carlos a implorar por su atención médica constante: "Necesita atención especializada las 24 horas, y su estado no hace más que empeorar. Hay episodios mucho más graves que los que se muestran en este video, que representan un riesgo real e inmediato para su vida".

Además, advirtió sobre la gravedad de su situación respiratoria: "Si aspira debido al reflujo constante, podría morir por el aumento gradual de la presión que ha estado experimentando últimamente. Sin atención médica continua, monitoreo ininterrumpido y un entorno adecuado, nos enfrentamos a una tragedia inminente".

El encarcelamiento de Jair Bolsonaro, quien tiene 70 años, marca un hecho sin precedentes en la política de Brasil. Actualmente cumple una condena de 27 años tras ser declarado culpable de intentar un golpe de Estado en 2022 contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, su sucesor en el cargo.