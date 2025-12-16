La causa Vialidad sumó un nuevo capítulo judicial tras el pedido de Cristina Fernández de Kirchner para que se excluyan del decomiso los bienes que figuran a nombre de sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner. El planteo fue admitido por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2), que habilitó la revisión del fallo y giró el expediente a la Cámara Federal de Casación Penal.

La discusión se centra en la ejecución de bienes para cubrir el embargo actualizado en casi 684.000 millones de pesos, monto que la Justicia fijó como perjuicio al Estado en la condena contra la expresidenta por administración fraudulenta en la obra pública de Santa Cruz. La orden original incluye 19 propiedades que actualmente están a nombre de sus hijos, quienes no fueron imputados ni juzgados en el expediente.

Publicidad

En su resolución, el tribunal sostuvo que el monto del decomiso se encuentra firme y en etapa de ejecución, pero consideró válido revisar si la medida puede extenderse a bienes que pertenecen a terceros no condenados. Los jueces señalaron que corresponde analizar si el régimen de decomiso aplicado puede alcanzar activos que hoy están legalmente a nombre de personas ajenas al proceso penal.

La defensa de Cristina Kirchner, a cargo de los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, argumentó que la medida contradice fallos previos y afecta derechos protegidos por tratados internacionales. Sostuvieron que avanzar sobre bienes que ya no pertenecen a la condenada implica una sanción que excede los límites legales del decomiso.

Publicidad

En paralelo, el apoderado legal de Máximo y Florencia Kirchner, Luis Goldin, planteó la inconstitucionalidad de la decisión y cuestionó que se extienda el decomiso a bienes de origen lícito pertenecientes a terceros. Según su presentación, la medida vulnera el derecho de propiedad y el principio de inocencia.

Ahora, la definición quedó en manos de la Sala IV de la Cámara de Casación Penal, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña. Las defensas anticiparon que, en caso de un fallo adverso, recurrirán a la Corte Suprema de Justicia y a organismos internacionales.

Publicidad

Mientras se resuelve la apelación, los bienes involucrados permanecerán inscriptos de manera preventiva en el registro de Bienes Secuestrados y Decomisados. La ejecución definitiva quedó suspendida hasta que exista una decisión firme sobre el alcance del decomiso en la causa Vialidad.