La Rallica es un emprendimiento sanjuanino desarrollado por Carmen Cárdenas junto a su hija Morena, profesora de danzas, que surgió a partir de una experiencia familiar vinculada al mundo artístico. El proyecto fue presentado en la sección Yo Emprendo del programa Yo Te Invito, que se emite de lunes a viernes por HUARPE TV y Kick, conducido por Ana Paula Zabala y Alejandro López.

Según relató Carmen Cárdenas, la iniciativa tomó forma a partir del recorrido de su hija en la danza. “Me pasé toda la carrera de Morena, que fueron más de 13 años, haciéndole accesorios, decorando los trajes, las flores, los detalles, y así nació La Rallica”, explicó durante la entrevista.

Publicidad

El emprendimiento se especializa en la elaboración artesanal de accesorios destinados a bailarines, patinadoras y gimnastas, aunque muchas de las piezas también pueden utilizarse fuera del escenario. “Nos dedicamos a hacer todo lo que son accesorios para flamenco, pero también incorporamos opciones más contemporáneas que se pueden usar en otros contextos”, detalló Cárdenas.

Publicidad

La Rallica ofrece tocados, flores tejidas, ramilletes, aros, flecos y prendedores, realizados con distintos materiales. “Trabajo mucho con tejidos, perlas, brillos y mostacillas. La idea es que el accesorio acompañe al traje y sea cómodo y práctico”, explicó Carmen.

Algunos de los accesorios que realizan en el emprendimiento.

El emprendimiento trabaja principalmente por encargo y con diseños personalizados. “No repetimos los accesorios. Cada bailarina nos dice qué necesita y tratamos de adaptarnos al traje, a los colores y al tipo de baile”, indicó la creadora.

Publicidad

El nombre del proyecto tiene un significado especial para sus creadoras. “Escuchamos mucho música española y hay una canción de Rosario Flores que habla de ‘la rallica de Jerez’, que es el último esfuerzo para seguir adelante. Nos sentimos identificadas y así quedó el nombre”, contó la emprendedora.

Por su parte, Morena destacó que su formación le permitió aportar una mirada técnica al diseño de los productos. “Como bailarina sabés qué se puede usar y qué no, qué molesta, qué pesa o qué no permite moverse bien. Eso nos ayuda mucho a pensar los accesorios”, señaló.

Asimismo, la joven bailarina recordó que, antes de formalizar el proyecto, muchas compañeras comenzaron a pedirle los accesorios que usaba en escena. “Mi mamá hacía los accesorios para todas, muchas veces sin cobrar. Ahí nos dimos cuenta de que tenía que convertirse en un emprendimiento”, relató.

Actualmente, los pedidos se reciben a través de Instagram, donde el emprendimiento mantiene contacto directo con los clientes. Además, Cárdenas señaló que la incorporación de nuevos proveedores permitió mejorar costos. “Eso nos ayuda a que más bailarinas puedan acceder a los accesorios”, afirmó.

Finalmente, la emprendedora destacó el valor personal del proyecto. “Nunca imaginé que algo que hago con tanta pasión iba a convertirse en una de las principales fuentes de ingreso de mi casa”, concluyó.

Contactos

Para realizar un pedido, podés contactarte a través del número de celular 2644469661 o bien a través de su cuenta de Instagram: @la_rallica.