Un impactante hallazgo conmocionó este lunes a la ciudad de Mar del Plata, luego de que una jubilada de 64 años fuera encontrada muerta en su vivienda, junto a los cuerpos sin vida de diez perros. El hecho ocurrió en una casa ubicada sobre la calle 200, en el barrio Parque Hermoso, y es investigado por la Justicia.

El descubrimiento se produjo luego de que la hermana de la mujer alertara a las autoridades, tras observar el cuerpo de una de las mascotas. Al ingresar al domicilio, efectivos policiales y personal médico encontraron a la mujer tendida en el suelo, rodeada por los animales muertos.

Publicidad

Según informaron medios locales, la principal hipótesis es que la mujer habría envenenado a los perros y luego ingerido el mismo producto, tras lo cual se encerró en su vivienda. La casa se encontraba cerrada con llave y debió ser abierta con una copia para permitir el ingreso de los servicios de emergencia.

Personal del SAME intentó reanimar a la jubilada, pero finalmente se constató su fallecimiento en el lugar. Los perros también fueron hallados sin signos vitales y no se registraron indicios de intervención de terceros.

Publicidad

La causa quedó a cargo del fiscal Alejandro Pelegrinelli, quien ordenó una serie de medidas para esclarecer el episodio. Entre ellas, se realizará la autopsia del cuerpo para confirmar si la muerte fue producto del envenenamiento, además de pericias para determinar el origen del veneno utilizado y la cantidad exacta de animales afectados.

Por el momento, la investigación continúa en curso, mientras el caso genera profunda conmoción entre los vecinos de la zona por la crudeza del hecho.