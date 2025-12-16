Un hombre quedó detenido en Santa Lucía acusado de cometer al menos dos robos en un comercio del departamento, hechos que quedaron registrados por cámaras de seguridad y que motivaron una investigación de la UFI Delitos contra la Propiedad. El imputado fue identificado como Braian Porco Furlani, quien permanece alojado en la Comisaría 29° desde la noche del 13 de diciembre, por orden judicial.

La causa se inició a partir de las denuncias realizadas por Pedro Alfredo Fernández, propietario del Autoservicio Fernández, ubicado en calle Colón 1205 Norte, quien alertó sobre una serie de robos ocurridos entre el 8 y el 12 de diciembre.

Según consta en la investigación, el 8 de diciembre a las 3.49, Furlani habría ingresado al local junto a otro sujeto tras escalar el cierre perimetral de 2,5 metros de altura, desde donde sustrajeron 20 cajones de Coca-Cola vacíos, 8 cajones de cerveza Quilmes, una escalera de aluminio de 1,80 metros y una paleta de cerdo. Además, sin ejercer violencia, se habrían llevado una rueda de auxilio Bridgestone de una camioneta Toyota Hilux propiedad del damnificado.

El segundo hecho ocurrió el 12 de diciembre a las 16.01, cuando el imputado volvió a ingresar al comercio, nuevamente escalando el cerco, y sustrajo un cajón de Coca-Cola con envases vacíos. En esa ocasión, las cámaras del local captaron con claridad al autor, cuyas prendas coincidieron luego con las secuestradas durante el procedimiento policial.

Braian Porco Furlani deberá hacer las cosas bien porque la próxima detención lo dejaría por un largo tiempo en el Servicio Penitenciario Provincial.

A partir del análisis del material fílmico, personal policial logró identificar a Furlani, conocido en el ambiente delictivo, y se solicitó una orden de allanamiento, secuestro y detención, la cual fue ejecutada y posteriormente ratificada por la Justicia.

El acusado fue sometido a los controles de rigor: notificación de derechos, examen médico legal que determinó que no presentaba lesiones y comunicación a sus familiares y a su defensor oficial. Además, se constató que registra una suspensión de juicio a prueba vigente desde agosto de 2022, lo que agrava su situación procesal.

La detención fue puesta en conocimiento del juzgado y la fiscalía solicitó que se declare su legalidad y validez, con el objetivo de avanzar en la formalización de la investigación penal. En la causa también se menciona a un segundo implicado, identificado como Nahuel Vera Rivero, quien habría participado en el primer robo.

La investigación continúa bajo la órbita judicial, mientras el imputado permanece detenido a disposición de la Justicia.