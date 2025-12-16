Una caravana de motos recorrió este lunes las calles de La Plata para despedir a Cristian Gonzalo Prado, un joven de 23 años que murió luego de ser baleado en medio de un tiroteo entre bandas ocurrido en el barrio Villa Elvira.

La movilización partió desde la zona donde se produjo el crimen y avanzó por la avenida 72 hasta el Cementerio de La Plata, acompañando el cortejo fúnebre. La extensa columna de vehículos generó conmoción entre vecinos y visibilizó el dolor de familiares y amigos de la víctima.

El hecho que derivó en la muerte de Prado ocurrió durante la madrugada del viernes, en la intersección de 2 y 80, cuando se desató una balacera por motivos que aún no fueron esclarecidos. En ese contexto, el joven recibió un disparo en la cabeza y fue trasladado de urgencia al Hospital San Martín.

Según informaron fuentes médicas, ingresó al centro de salud con una herida en la parte frontal del cráneo y fue diagnosticado con muerte cerebral. A pesar de los esfuerzos del personal sanitario, falleció horas después.

Tras el ataque, la zona fue preservada por la Policía Bonaerense, mientras peritos de Policía Científica realizaron tareas de recolección de pruebas para reconstruir la secuencia del tiroteo.

En paralelo, familiares y allegados de Prado difundieron mensajes en redes sociales para defender su memoria y reclamar que el hecho sea investigado en profundidad. “No era un delincuente”, expresaron, luego de que trascendieran datos sobre sus antecedentes penales.

De acuerdo con información judicial, el joven contaba con antecedentes por lesiones leves, encubrimiento agravado por ánimo de lucro y portación ilegal de arma de fuego, tanto de uso civil como de guerra. Además, tenía vigente una medida perimetral por violencia familiar.

La causa quedó en manos de la UFI N°15, a cargo de la fiscal Cecilia Corfield, mientras continúa la búsqueda de los responsables. Fuentes del caso indicaron que el autor de los disparos ya habría sido identificado y que mantenía con la víctima un conflicto de vieja data.