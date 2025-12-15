El reciente asesinato del cineasta Rob Reiner y su esposa Michele en su residencia de Los Ángeles conmocionó a la comunidad artística. La investigación señala que el principal sospechoso es Nick, uno de los hijos de la pareja.

En medio de la conmoción, un mensaje del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, causó revuelo por su tono irónico y poco convencional. En la plataforma Truth Social, Trump escribió: "Una cosa muy triste pasó anoche en Hollywood. Rob Reiner, un torturado y afectado pero otrora muy talentoso director de cine y estrella de la comedia, ha fallecido junto a su esposa, Michele, supuestamente debido a la ira que provocó en otros a causa de su enorme, implacable e incurable padecimiento por una enfermedad que le alteró la mente conocida como SÍNDROME DEL TRANSTORNO MENTAL DE TRUMP, a veces llamado TDS".

El expresidente no se limitó a expresar condolencias, sino que agregó que Reiner "era conocido por haber vuelto loca a la gente por su obsesión furibunda contra el presidente Donald J. Trump". Su mensaje, cargado de ironía, parece más un comentario personal que un pronunciamiento oficial.

En tercera persona y con una retórica que algunos calificaron de grandilocuente, Trump afirmó que el cineasta, de 78 años, vivía bajo una "obvia paranoia" que se intensificó "mientras la Administración Trump superaba todas sus metas y expectativas de grandeza, y con la Edad Dorada de América en ciernes, quizás como nunca antes".

El exmandatario cerró su mensaje con un deseo: "Que Rob y Michele descansen en paz". Este pronunciamiento se produce en un momento en que Trump ha evitado referirse públicamente a ciertos temas controversiales, como la reciente difusión de fotografías suyas con Jeffrey Epstein, empresario fallecido en prisión bajo cargos de tráfico y abuso sexual de menores.