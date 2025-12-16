El Conicet, en colaboración con el Schmidt Ocean Institute y la Universidad de Buenos Aires, comenzó el 14 de diciembre de 2025 una nueva expedición científica llamada “Vida en los extremos” en el Mar Argentino. Esta iniciativa sucede a la premiada transmisión en vivo desde el cañón submarino Mar del Plata, que fue reconocida con el Martín Fierro de Oro y el galardón a Mejor Transmisión Especial en los premios Martín Fierro de Streaming 2025, celebrados el domingo 14 en el Centro de Convenciones de Buenos Aires.

El proyecto fue ovacionado por el público, que reconoció el esfuerzo del equipo científico con cánticos de “Conicet, Conicet”. Luis Ventura, presidente de APTRA, destacó la excelencia audiovisual y el impacto social y educativo que generó esta innovadora forma de acercar la ciencia a la sociedad, permitiendo que miles de personas siguieran en tiempo real las exploraciones de las profundidades del Atlántico Sur.

La nueva campaña, que se extenderá hasta el 10 de enero de 2026 y concluirá en Puerto Madryn, recorrerá puntos estratégicos como la Cuenca de Malvinas, la Cuenca del Salado y las cuencas Colorado-Rawson. El objetivo central es estudiar las filtraciones de gas metano en el talud continental, ecosistemas únicos poblados por microorganismos y animales adaptados a condiciones extremas de oscuridad y presión.

El equipo está conformado por 25 especialistas, entre ellos 17 argentinos y ocho internacionales, liderados por la bióloga María Emilia Bravo, investigadora del Conicet y docente de la UBA. La campaña incluye al menos 15 inmersiones con un vehículo submarino operado remotamente (ROV) del Schmidt Ocean Institute, con el fin de recolectar muestras de sedimentos, fauna bentónica, agua y rocas para descubrir nuevas especies y analizar procesos clave para la vida marina desde disciplinas como la química marina, ecología, taxonomía y geofísica.

Al igual que en la transmisión anterior, el público podrá seguir en tiempo real toda la actividad a bordo del buque Falkor (too) mediante las plataformas digitales del Schmidt Ocean Institute. Esta emisión abierta permitirá observar cada etapa de la investigación, desde la recolección de muestras hasta la operación tecnológica, y ofrecerá un espacio interactivo donde los espectadores podrán enviar preguntas y recibir respuestas en vivo de los científicos.

Los contenidos generados durante la expedición serán publicados en repositorios científicos abiertos y adaptados para su uso en escuelas, universidades y la comunidad, reforzando el compromiso con la divulgación y educación científica.

El éxito del proyecto previo, que alcanzó un récord de más de 70.000 espectadores simultáneos, junto al reconocimiento obtenido, posicionan a esta transmisión como un fenómeno social y educativo que potencia el interés y conocimiento sobre la investigación marítima en Argentina.

Además de su valor divulgativo, esta campaña tiene una gran relevancia científica y ambiental, ya que sus hallazgos podrían aportar datos fundamentales sobre el impacto del metano en el cambio climático, la dinámica del fondo oceánico y la capacidad de las especies para adaptarse a ambientes extremos.

Con esta última expedición, el buque Falkor (too) cierra su ciclo de exploraciones en el Atlántico Sur argentino, dejando un legado de registros y muestras que serán accesibles para futuras investigaciones y contribuyendo a la consolidación de un modelo de cooperación internacional y divulgación científica con la ciencia argentina como protagonista.