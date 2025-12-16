El presidente Javier Milei felicitó públicamente a José Antonio Kast tras su triunfo en las elecciones presidenciales de Chile y aseguró que “Sudamérica ha despertado hacia las ideas de la libertad”. Lo hizo durante su discurso en la cena de fin de año de la Fundación Faro, el espacio que preside Agustín Laje, en un contexto marcado por cambios políticos en la región.

Durante su exposición, Milei se refirió al resultado electoral chileno como parte de un proceso regional. “Quiero aprovechar para felicitar a José Antonio Kast por su contundente victoria en las urnas”, expresó, y envió “un fraternal abrazo al pueblo chileno que comienza a vivir una nueva era”. En ese marco, sostuvo que la región se encuentra “lejos de la calamidad del socialismo del siglo XXI”.

El mandatario argentino recibirá este martes al presidente electo de Chile, en lo que será el primer encuentro oficial entre ambos tras los comicios. Según Milei, el resultado en Chile se inscribe en una tendencia continental que, a su entender, marca un cambio de rumbo político en Sudamérica.

En otro tramo de su discurso, el jefe de Estado se refirió a temas de política internacional y manifestó su solidaridad con la comunidad judía. “Quiero expresar mi solidaridad con la comunidad judía en Argentina y en el mundo”, señaló, y vinculó el crecimiento del antisemitismo con disputas ideológicas a nivel global.

Milei también destacó el rol de las fundaciones y espacios de debate en lo que definió como una “batalla cultural”. Afirmó que estos ámbitos cumplen una función clave en la discusión de ideas y en la construcción de consensos políticos a largo plazo.

En ese contexto, reiteró su diagnóstico sobre la situación regional y concluyó que el continente atraviesa un proceso de transformación política. “Por suerte el continente está despertando”, afirmó, al cerrar su intervención ante dirigentes, referentes y asistentes a la cena anual de la Fundación Faro.