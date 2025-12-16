El fútbol argentino tendrá este sábado 20 de diciembre su último partido oficial del año. Estudiantes de La Plata y Platense se medirán por el Trofeo de Campeones 2025, un título que pondrá en juego una nueva estrella para el ganador.

El encuentro se disputará desde las 18:00 en el Estadio Único de San Nicolás. El Pincha accedió a esta final tras consagrarse campeón del Torneo Clausura, mientras que el Calamar llegó luego de obtener el Torneo Apertura, en lo que significó el primer título de su historia en la máxima categoría.

Publicidad

Platense afrontará el partido luego de un largo parate, ya que su último compromiso oficial fue el 17 de noviembre. Estudiantes, en cambio, llega con mayor continuidad competitiva tras un cierre intenso de temporada, en el que logró meterse en los playoffs del Clausura y quedarse con el campeonato.

El duelo definirá al campeón anual en un escenario neutral y marcará el cierre formal de la actividad oficial del fútbol argentino en 2025.