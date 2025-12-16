World Rugby dio un nuevo paso en el proceso de reforma de las leyes del juego al avanzar con la reducción de la altura permitida del tackle. Tras dos años de pruebas en el rugby juvenil de distintos países, entre ellos la Argentina, la entidad rectora determinó que en el próximo Mundial M20, que se disputará en Georgia entre junio y julio, sólo estará habilitado el tackle por debajo de la línea del esternón.

La decisión se enmarca en una política global orientada a disminuir las conmociones cerebrales, una de las principales preocupaciones del rugby en todos sus niveles. Según datos difundidos por World Rugby, entre el 60% y el 75% de las lesiones cerebrales se producen en acciones vinculadas al tackle, con mayor incidencia en el jugador que intenta detener al rival.

Las pruebas realizadas desde 2024 en once países mostraron resultados positivos. De acuerdo con la entidad internacional, la aplicación de sanciones más estrictas redujo entre un 8% y un 10% los tackles peligrosos a la altura de la cabeza en las categorías juveniles.

El Mundial Juvenil será la primera competencia de elite en la que se aplicará esta modificación. Actualmente, el reglamento permite tacklear hasta la línea de los hombros, pero con esta variante el contacto deberá realizarse más abajo, con el objetivo de disminuir los impactos cabeza contra cabeza. Los resultados de este torneo, sumados a los informes técnicos y a la opinión de jugadores y entrenadores, serán determinantes para definir si la medida se extiende al rugby profesional.

La nueva regla incluirá algunas excepciones. En situaciones de pick and go cerca de los rucks y en acciones de try, donde la posición corporal del atacante dificulta el contacto bajo, el criterio será más flexible. Además, se sancionará a los jugadores que lideren el contacto de manera peligrosa con la cabeza y se permitirán los tackles dobles siempre que el primero sea ejecutado por debajo del esternón.

Desde la Unión Argentina de Rugby confirmaron su participación en el proceso de evaluación. El gerente de Competencias y Desarrollo, Víctor Luna, explicó que la UAR remitió material audiovisual de los torneos juveniles a World Rugby para el análisis de la aplicación de la norma y sus efectos en el juego.

La utilización del Mundial M20 como banco de pruebas responde a que se trata de un nivel de alta exigencia física, pero todavía formativo, donde es posible modificar hábitos técnicos sin las resistencias que suelen aparecer en el alto rendimiento. Si la evaluación resulta favorable, la reducción de la altura del tackle podría transformarse en una de las reformas reglamentarias más significativas del rugby moderno.