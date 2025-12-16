La Conmebol dio a conocer la actualización del Ranking de Clubes que será utilizado a partir de la temporada 2026, con modificaciones significativas en los primeros puestos y una fuerte presencia de equipos argentinos entre los mejores del continente.

La tabla del top 30 ranking Conmebol 2026. (Gentileza)

El primer lugar del ranking quedó en manos de Palmeiras, finalista de la última edición de la Copa Libertadores, mientras que Flamengo, campeón vigente del certamen, se ubicó en el segundo puesto.

Uno de los cambios más relevantes fue la caída de River Plate, que perdió el liderazgo que ostentaba en la clasificación anterior y descendió hasta el tercer lugar. Ese movimiento provocó también el retroceso de Boca Juniors, que pasó del tercer al cuarto puesto.

A pesar de esta modificación, tanto River como Boca seguirán siendo cabezas de serie en los sorteos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, un beneficio clave de cara a la conformación de los grupos.

Dentro del top 10 aparece Racing Club, que protagonizó uno de los mayores ascensos: pasó del puesto 12 al 9. El salto se explica por la consagración en la Copa Sudamericana 2024 y una destacada actuación internacional en la temporada actual.

En la nómina de los 30 mejores clubes de Sudamérica, difundida oficialmente por la Conmebol, también figuran otros equipos de la Liga Profesional argentina: Estudiantes en el puesto 18, Lanús en el 21, Independiente en el 24 y Vélez en el 26, consolidando una fuerte representación nacional en la región.

El Ranking de Clubes de Conmebol se elabora a partir de tres criterios: el rendimiento en torneos continentales durante los últimos 10 años, que tiene el mayor peso; el coeficiente histórico, que valora la trayectoria previa en Libertadores y Sudamericana; y un bonus por campeonato local, otorgado a los clubes campeones de sus ligas.

La combinación de estos factores define las posiciones finales y resulta determinante para los sorteos de las competencias internacionales, donde cada punto puede marcar la diferencia en el camino hacia la gloria continental.