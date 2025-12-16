Un intenso temporal azotó este lunes distintas localidades del sur de Brasil, especialmente en la región metropolitana de Porto Alegre, y dejó a su paso edificios dañados, caída de árboles y destrozos materiales, además de una escena que rápidamente se viralizó en redes sociales.

El episodio más llamativo ocurrió en la ciudad de Guaíba, donde una réplica de la Estatua de la Libertad fue derribada por los fuertes vientos. La estructura, ubicada frente al centro comercial Havan, colapsó durante la jornada y su caída fue registrada en un video filmado desde un edificio cercano.

Según confirmó el alcalde de Guaíba, Marcelo Maranata, las ráfagas alcanzaron velocidades superiores a los 90 kilómetros por hora, lo que provocó el desplome del monumento. De acuerdo con el sitio G1, la estatua tiene una altura de 24 metros, que se eleva hasta 35 metros contando la base, lo que generó una caída de gran impacto visual.

A pesar de la magnitud del derrumbe, no se registraron heridos ni daños irreparables. Desde la empresa Havan informaron que ya se iniciarán las tareas de reparación para volver a colocar la réplica en su emplazamiento original.

El temporal también provocó la caída de ramas y árboles, interrupciones parciales del tránsito y la activación de protocolos de emergencia por parte de Defensa Civil en varias localidades del sur brasileño, ante la persistencia de lluvias y vientos intensos.

Mientras Brasil enfrenta condiciones climáticas adversas, el pronóstico extendido para el Área Metropolitana de Buenos Aires también anticipa un desmejoramiento del tiempo. Según el informe de Meteored, se esperan lluvias débiles el sábado 20 de diciembre, con probabilidades del 60% durante la mañana y el mediodía.