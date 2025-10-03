Las autoridades buscan intensamente a Teófila Cáceres, una mujer de 85 años que desapareció desde ayer y de quien no se tiene información sobre su paradero. La Policía solicitó a la población estar atenta y comunicarse de inmediato con el 911 ante cualquier dato que pueda ayudar a localizarla.

Según los datos oficiales, Teófila mide 1,50 metros, tiene contextura mediana y ojos marrones. Se moviliza con un bastón color marrón, lo que indica que podría necesitar asistencia para desplazarse.

La última vez que fue vista vestía pantalón largo verde tipo floreado, remera blanca y marrón con estampado tipo leopardo y llevaba una cartera. Las autoridades señalaron que la colaboración ciudadana es clave para dar con su paradero y garantizar su seguridad.

El caso se encuentra bajo investigación de la Policía local, que activó los protocolos correspondientes para personas mayores desaparecidas, incluyendo patrullajes y relevamiento de cámaras de seguridad en la zona donde fue vista por última vez.