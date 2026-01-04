Dos hombres fueron detenidos en la madrugada de este domingo luego de desvalijar una casa de fin de semana ubicada en el Complejo Aeropuerto de Las Chacritas, en el departamento 9 de Julio. El rápido accionar policial permitió recuperar la totalidad de los elementos robados y poner a los sospechosos a disposición de la Justicia.

Según informaron fuentes policiales, los delincuentes forzaron la puerta de ingreso de la vivienda y sustrajeron una importante cantidad de objetos de valor, entre ellos una bomba centrífuga de agua, un horno eléctrico con anafe incorporado, un pulverizador de cinco litros, una caja de madera con cubiertos, diversas herramientas y dos pares de calzado.

Tras cometer el robo, los sujetos emprendieron la huida con el botín, pero alrededor de las 4.30 de la madrugada fueron interceptados por efectivos de la Comisaría 31ª, que realizaban recorridas preventivas por la zona. Durante la requisa, los uniformados secuestraron todos los elementos sustraídos, incluido el manojo de llaves de la vivienda damnificada.

Los detenidos fueron identificados como Edgar Eduardo Arguello, alias “El Trumba”, de 31 años, y Luciano Axel Simone Guardia, de 23, ambos oriundos de Las Chacritas y conocidos en el ambiente delictivo local. Tras su aprehensión, fueron trasladados a la sede policial.

El procedimiento quedó enmarcado dentro del sistema de Flagrancia, por lo que la causa avanzó de manera inmediata, con los acusados vinculados al delito de robo y a disposición de la autoridad judicial competente.