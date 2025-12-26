La Brigada de Investigaciones Sur de la Policía de San Juan detuvo a un hombre acusado de robar dinero en efectivo en una estación de servicio YPF de Pocito.

Según fuentes policiales, el hecho ocurrió el 17 de diciembre de 2025, cuando el encargado de la estación constató el faltante de dinero en una de las oficinas del lugar. Gracias a las cámaras de seguridad, la policía logró identificar al autor del hecho, quien ingresó a la oficina y sustrajo el dinero mientras los empleados atendían al público.

Tras una investigación detallada, las autoridades determinaron la identidad y el paradero del sospechoso. Con un mandato judicial, allanaron un domicilio en el Barrio La Estación, Rawson, donde detuvieron a Delgado, alias “el Gordo”, quien cuenta con un frondoso prontuario policial.

En el procedimiento, se secuestró el automóvil Volkswagen Bora utilizado en el robo, las prendas de vestir que llevaba el acusado al momento del hecho y el dinero denunciado como sustraído.

La causa quedó bajo intervención de la UFI Delitos Contra la Propiedad, que continúa con las diligencias correspondientes.