Los destrozos registrados durante la marcha contra la reforma laboral frente al Congreso le costarán a la Ciudad de Buenos Aires unos 270 millones de pesos, según informó el Gobierno porteño tras evaluar los daños en la zona. El monto incluye reparaciones en veredas, calles, contenedores de residuos y mobiliario urbano, además de un operativo especial de limpieza desplegado luego de la protesta.

La movilización, convocada en rechazo al proyecto debatido en el Senado, derivó en episodios de violencia y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. En las inmediaciones del Palacio Legislativo se registraron roturas de baldosas, pintadas y daños en el césped y equipamiento de la Plaza de los Dos Congresos, lo que obligará a trabajos de reparación y reacondicionamiento urbano.

El Ministerio de Espacio Público detalló que se retiraron y repusieron 140 contenedores en unas 60 cuadras alrededor del Congreso y que se desplegaron cuadrillas de barrido, camiones recolectores e hidrolavadoras para limpiar el área. También se deberán tapar grafitis, demarcar cruces peatonales y reconstruir sectores dañados del pavimento y veredas.

En paralelo, la jornada estuvo marcada por disturbios y detenciones. Durante la protesta se reportaron enfrentamientos, uso de camiones hidrantes y un número de manifestantes arrestados o demorados, en un clima de fuerte tensión política mientras se debatía la reforma laboral en el Congreso.

El episodio se produjo en un contexto de fuerte conflicto por la iniciativa oficial, que generó movilizaciones sindicales y opositoras en distintos puntos del país. La Ciudad ahora deberá afrontar el costo de las reparaciones para dejar en condiciones la zona afectada por los incidentes