La casa de subastas Christie’s confirmó el descubrimiento de un dibujo inédito de Miguel Ángel, elaborado como boceto para la Sibila Libia, una de las figuras centrales del techo de la Capilla Sixtina. Se trata de un hallazgo excepcional: es uno de los escasos dibujos conservados del maestro renacentista y el primero vinculado a la Capilla Sixtina que llega al mercado sin haber sido registrado previamente.

El dibujo hallado y el detalle del fresco en la Capilla Sixtina. Gentileza

El hallazgo se volvió especialmente relevante por su relación directa con el proceso creativo de Miguel Ángel durante la realización del techo entre 1508 y 1512. La Sibila Libia forma parte del conjunto de profetas y sibilas que rodean las escenas del Génesis. Como en otras obras preparatorias, el artista utilizó un modelo vivo, posiblemente un aprendiz de su taller, y trabajó con la técnica del espolvoreo para trasladar el diseño al muro fresco.

La autenticación del dibujo se consolidó al compararlo con otro estudio del mismo motivo conservado en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Las coincidencias en la anatomía, la estructura de las líneas y el trazo confirmaron que ambos trabajos fueron realizados por la misma mano y en un momento cercano del proceso creativo.

La pieza, ejecutada en tinta roja (sanguina), mide 13,5 por 11,5 centímetros y será subastada el 5 de febrero de 2026, con un precio estimado entre 1,5 y 2 millones de dólares. Sin embargo, especialistas señalan que el valor final podría superar ampliamente esa cifra, teniendo en cuenta los precedentes de obras del artista en subastas internacionales.

El descubrimiento no solo enriquece el conocimiento sobre la metodología de trabajo de Miguel Ángel, sino que también representa un logro para Christie’s, que inició la investigación a partir de una simple fotografía. Aunque se desconoce quién será su futuro propietario, se estima que la obra podría terminar en un museo internacional, mientras la Capilla Sixtina (visitada por más de cinco millones de personas al año) suma un nuevo atractivo para comprender la genialidad de Michelangelo.