Franco Colapinto no logró avanzar en la clasificación del Gran Premio de Qatar y quedó fuera en la Q1, donde terminó en la última posición. El piloto argentino de Alpine sufrió la anulación de su primer registro por superar los límites de pista y tocar la leca en el Circuito Internacional de Lusail, lo que condicionó por completo su sesión.

Con un tiempo de 1:21.127 en su segundo intento, Colapinto no pudo mejorar y se ubicó al final del clasificador. Poco después, Alpine informó que el monoplaza recibió modificaciones técnicas obligatorias, lo que implica que el pilarense deberá largar desde los boxes en la carrera principal del domingo, prevista para las 13 (hora argentina).

Mientras Oscar Piastri se quedó con la pole position, el equipo Alpine buscará revertir el panorama con una estrategia que le permita a Colapinto avanzar desde el fondo. La exigencia del trazado nocturno de Lusail y el desgaste de neumáticos serán factores clave para el desarrollo de la competencia.