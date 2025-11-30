Un menor de edad generó un violento episodio en horas recientes dentro del barrio Pie de Palo, en Caucete. Según informaron desde la Comisaría 9na., el joven conducía un Dodge 1500 blanco realizando maniobras peligrosas, acompañado por otro menor y dos mujeres. La situación llamó la atención de los efectivos, que se acercaron para identificarlo y solicitar la documentación correspondiente.

Sin embargo, el adolescente reaccionó de manera agresiva, se negó a entregar los datos y aceleró bruscamente para escapar del control policial, chocando a un patrullero cercano. Tras la huida se inició una persecución por las calles internas del barrio, durante la cual volvió a embestir al móvil policial.

La secuencia terminó cuando el joven perdió el control y estrelló el vehículo contra el frente de una vivienda ubicada en la manzana K. En ese momento descendió del auto e intentó continuar la fuga a pie, pero fue alcanzado y reducido por los efectivos a pocos metros del lugar.

El menor fue trasladado a la comisaría y quedó a disposición de la Justicia de Menores, que dispuso que regresara a su hogar bajo la tutela de sus padres. El Dodge 1500 quedó secuestrado en la sede policial de Caucete mientras continúa la investigación por los daños provocados y la resistencia al accionar policial.