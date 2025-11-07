Pasadas las 19 horas de este jueves se produjeron dos accidentes de tránsito casi en el mismo lugar, pero en diferentes momentos. En uno de los siniestros, el primero, hubo que trasladar a los ocupantes del rodado hasta un centro asistencial de salud, en tanto que en el segundo accidente vial la conductora resultó ilesa.

Los hechos se produjeron en el Lateral de acceso este, entre calles Tahona y Gorriti, en el departamento Santa Lucía. El primero de los rodados circulaba de oeste a este por el lateral y, al parecer, por la ruta mojada su conductor perdió el control del vehículo y se fue hacia su derecha donde pasó por arriba del cordón de la acequia y chocó de frente contra una mora, la cual se partió y esta cayó arriba del auto.

Esto causó daños de consideración al rodado, un Renault Logan, dominio AD 093 LN, que era conducido por un hombre que fue identificado como Jorge Ríos de 40 años, quien iba acompañado por Leonardo Recio y Pablo Sánchez, según informaron las autoridades de Comisaría 5° que estaban trabajando en el lugar. Por la inmediatez del hecho no se dieron a conocer datos del estado de salud de los ocupantes del auto y las lesiones que habían sufrido.

En cuanto al segundo rodado que chocó en el sitio, se trata de una Renault Duster Oroch, que era conducido por una mujer, quien también perdió el control del vehículo y se fue hacia el mismo costado de la arteria y terminó cayendo con las dos ruedas del costado derecho en la acequia y, al igual que el vehículo anterior, chocó contra una mora, pero el rodado sufrió menos daños que el auto anterior.

Con una grúa de la Policía de San Juan el primer rodado fue retirado del lugar, mientras que la camioneta no pudo ser retirada porque la grúa del seguro no contaba con un elemento adecuado para extraerla sin que cause daños al vehículo, situación que enojó al titular del seguro e impidió que intervengan para retirarla.