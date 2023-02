¡Dos títulos en juego y debut argentino! Hora, TV y cartelera del flamante UFC 284

Este sábado 11 de febrero, el UFC 284 entregará al mundo uno de los mejores eventos de este 2023. El mismo estará encabezado por una súper pelea histórica entre los dos mejores peleadores libra por libra en la compañía. Todo se llevará a cabo en Perth, Australia. La cartelera tendrá trece combates en total, encabezada por el el cruce entre el campeón de Peso Ligero, Islam Makhachev, y el campeón de Peso Pluma, Alexander Volkanovski.

Makhachev vs. Volkanovski se lleva todas las miradas, ya que el australiano tiene la posibilidad de ser el rey en dos divisiones, además de luchar contra uno de los mejores del momento. Según las clasificaciones de UFC, será el cruce entre el número uno y dos de los libra por libra en la actualidad. El australiano asciende al Peso Ligero para querer quedarse con otra corona.

Como si eso fuera poco, en la co-estelar del UFC 284 también habrá otro título en juego, el que será un interinato de Peso Pluma entre Yair Rodríguez y Josh Emmett. Ambos quieren colgarse el cinturón y desafiar al campeón de la división próximamente. A su vez, debutará en la compañía el argentino Francisco Prado, un proyecto que promete grandes cosas dentro de la empresa líder en el mundo de las MMA.

Cartelera del UFC 284

Estelares

Islam Makhachev (c) vs. Alexander Volkanovski, por el título de Peso Ligero.

Yair Rodriguez vs. Josh Emmett, por el título interino Peso Pluma.

Jack Della Maddalena vs. Randy Brown; Peso Welter.

Justin Tafa vs. Parker Porter; Peso Pesado.

Jimmy Crute vs. Alonzo Menifield; Peso Semi-Pesado.

Preliminares

Tyson Pedro vs. Zhang Mingyang; Peso Semi-Pesado.

Joshua Culibao vs. Melsik Baghdasaryan; Peso Pluma.

Shannon Ross vs. Kleydson Rodrigues; Peso Mosca.

Jamie Mullarkey vs. Francisco Prado; Peso Ligero.

Primeras preliminares

Loma Lookboonmee vs. Elise Reed; Peso Paja.

Jack Jenkins vs. Don Shainis; Peso Pluma.

Zubaira Tukhugov vs. Elves Brenner; Peso Ligero.

Shane Young vs. Blake Bilder; Peso Pluma.

Horarios

Día: Sábado 11 de febrero.

Preliminares: 19:00 CDMX | 20:00 ET | 22:00 AR | 2:00 ES.

Cartelera principal: 21:00 CDMX | 22:00 ET | 0:00 AR | 4:00 ES.

Pelea estelar: 23:15 CDMX | 0:15 ET | 2:15 AR | 6:15 ES (domingo).

Transmisión

TV

México: Fox Sports (preliminares), Fox Sports Premium (evento completo)

España: Eurosport

Argentina: Fox Sports (solo preliminares).

Estados Unidos: ESPN (solo preliminares).

Streaming

Argentina y el resto de Latinoamérica, excepto Chile y México: Star+ y UFC Fight Pass

México: ESPN+ y UFC Fight Pass

Estados Unidos: ESPN + (con pay-per-view de 74,99 dólares para la cartelera principal).

España: Eurosport Player y UFC Fight Pass.