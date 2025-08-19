Confirmaron que el jubilado hallado muerto fue ahorcado antes de ser quemado

La Justicia de San Juan confirmó que el hombre hallado sin vida en Villa del Carril no murió producto de un incendio, sino a raíz de una asfixia provocada por al menos un presunto agresor. El hecho fue descubierto este lunes en el interior de un departamento ubicado en Capital, donde residía el jubilado de 78 años, identificado con el apellido Alday.

En un primer momento, se creyó que el deceso había sido consecuencia de la inhalación de monóxido de carbono tras el foco ígneo registrado en la vivienda. Sin embargo, las pericias forenses descartaron esa hipótesis inicial. Los investigadores detectaron que la víctima presentaba golpes en distintas partes del cuerpo, además de encontrarse maniatada de sus extremidades y con vendas en el cuello y los ojos.

Publicidad

Este martes, la autopsia realizada al cuerpo de Alday confirmó que la causa de muerte fue asfixia previa al incendio que afectó la habitación del departamento. Con este dato, la investigación a cargo de la UFI de Delitos Especiales se centra en determinar quién o quiénes estuvieron vinculados al ataque contra el hombre.

Los fiscales del caso avanzan con distintas medidas procesales y el análisis de pruebas para reconstruir lo ocurrido en las horas previas a la muerte del docente. El incendio es considerado un hecho posterior al ataque, con la presunción de que fue provocado para intentar encubrir el homicidio.