La actriz Gimena Accardi se pronunció públicamente este martes respecto a las versiones que vinculan su separación de Nicolás Vázquez después de 18 años de relación con una presunta infidelidad por parte de ella. Las declaraciones se produjeron en el programa "Sería increíble" (Olga), luego de que el lunes por la noche trascendieran detalles sobre el motivo de la ruptura a través de diversos medios de espectáculos.

Accardi inició su intervención reconociendo la difusión de los rumores y expresando su malestar por la exposición mediática. "Estoy acá, sin dormir, pero siento la necesidad de hablar y aclarar que ayer estuvieron diciendo y me tienen en el ojo de la tormenta", afirmó. La actriz destacó que, si bien considera que no debe explicaciones públicas, ya que el tema fue abordado de manera privada, decidió hablar para aclarar algunos puntos.

Publicidad

En su relato, Accardi admitió haber cometido errores durante la relación, aunque sin entrar en detalles específicos. "Cometí errores, me mandé una cagada malísima y me hago cargo de una parte de lo que se dijo ayer", señaló, refiriéndose a la información divulgada previamente. Aseguró que solo la mitad de lo mencionado en los medios es cierto, sin especificar qué aspectos considera inexactos.

Respecto a la reacción de Nicolás Vázquez, la actriz mencionó que hubo entendimiento y perdón por parte del actor. "Del otro lado hubo entendimiento, me perdonó, me miró a los ojos, me dijo 'esto a vos no te define'", relató. Además, explicó que la relación ya venía experimentando crisis desde hacía aproximadamente un año, con fluctuaciones constantes, y que el incidente no fue el detonante exclusivo, sino "la gota que colmó el vaso".

Publicidad

Sobre la identidad de la persona con la que habría cometido la infidelidad, Accardi desmintió que se tratara de alguien del medio artístico, tal como se había especulado. Afirmó que era "una persona random que no es del medio" y negó que se tratara de una relación paralela prolongada, calificándolo como "un desliz total, una estupidez total con un random cualquiera que no pertenece al medio".

Previamente, en el programa LAM (América), el conductor Ángel de Brito había asegurado que Vázquez comprobó que Accardi mantenía una relación con otra persona que no era ocasional, sino que se extendía desde hacía tiempo. Según estas versiones, el actor notó actitudes inusuales en su esposa durante el último año, lo que finalmente lo llevó a confirmar la situación mediante pruebas concretas.