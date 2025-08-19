El presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), Carlos Pirovano, sorprendió al defender la película "Homo Argentum", protagonizada por Guillermo Francella, sin haberla visto en su totalidad. En una entrevista televisiva, Pirovano confesó que su opinión se basa en fragmentos que vio a través de TikTok.

El episodio tuvo lugar el lunes por la noche en el programa "Sólo una vuelta más" del canal TN, cuando el crítico de cine Pablo Manzotti debatía con Pirovano sobre la calidad de los 16 sketches que conforman la película, dirigidos por Mariano Cohn y Gastón Duprat. Ante la pregunta "¿Vio la película?", el titular del Incaa respondió sin rodeos: "Yo vi tiktoks. Vos cuando ves mucho TikTok, ves casi toda la película. No vi todavía la película porque me invitaron y a esa hora doy clases".

Por su parte, el crítico Manzotti calificó la película como una de las peores producciones de Cohn y Duprat, criticando la estructura de los sketches y su falta de desarrollo narrativo. Según explicó, "acá no se puede dialogar, porque acá se queda en término medio entre si estas son viñetas o cortos, que no lo son, porque implicarían introducción, desarrollo y una conclusión, que muchos no tienen".

Manzotti también señaló la recurrencia en la obra de los directores de una "narrativa del estereotipo" y una crítica sociopolítica centrada en el argentino medio del siglo XXI, atacando a la centroizquierda "careta". Sin embargo, afirmó que esta película no logra sostener ese diálogo de manera efectiva y se queda en un punto intermedio. Citó como ejemplo el sketch "La novia de mamá", protagonizado por Dalma Maradona, que considera interesante pero inconcluso.

El crítico aclaró que las críticas negativas no buscan perjudicar la película, sino que se expresan desde una perspectiva profesional: "No hay relación entre una crítica negativa que implique una baja en la gente que va a ver una película, a nivel mundial".

A pesar de las opiniones desfavorables de la crítica especializada, "Homo Argentum" tuvo uno de los mejores estrenos del cine argentino, con más de 400 mil espectadores entre el jueves 14 y el domingo 17 de agosto. Este número la posiciona a la par de grandes producciones internacionales de Marvel y Disney. Queda por verse si el "boca en boca" del público permitirá que la película mantenga su éxito en las próximas semanas.