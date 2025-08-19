El fútbol europeo se agita con la noticia: Claudio "Diablito" Echeverri jugará cedido en el Bayer Leverkusen hasta el final de la presente temporada. El joven futbolista argentino, de 19 años, fue incluido recientemente por Lionel Scaloni en la prelista de la Selección Argentina para la doble fecha de Eliminatorias de septiembre. Su destino es la Bundesliga, donde compartirá plantel con su compatriota y ex-River, Exequiel Palacios.

La decisión de ceder a Echeverri se debe a que no entraba en los planes de Pep Guardiola para la actual campaña en el Manchester City. Aunque el equipo inglés evaluó opciones como ubicarlo en el Girona, otra institución del City Group, y la Roma también mostró interés buscando un acuerdo con cláusula futura, fue el Bayer Leverkusen quien presentó una oferta convincente en pocas horas. Los factores clave que persuadieron a la dirigencia del City fueron que el acuerdo no incluye una opción de compra y que el conjunto alemán se hará cargo del 100% del salario del jugador. Echeverri ya tiene programado su viaje para este mismo martes por la noche, y el miércoles por la mañana realizará la revisión médica, firmará su contrato y será presentado a la prensa.

El "Diablito" arribó al Manchester City a principios de este año, luego de su participación en el Sudamericano Sub-20 con la Selección Argentina. Tras un período de adaptación a la Premier League y a sus nuevos compañeros, tuvo su debut en la final de la FA Cup, donde su equipo cayó 1 a 0 ante Crystal Palace. Posteriormente, disputó cinco minutos en la victoria contra Fulham por la liga inglesa. Su momento más destacado fue en el Mundial de Clubes, donde fue titular ante el Al-Ain y anotó un golazo de tiro libre, aunque fue reemplazado en el entretiempo debido a una lesión en el tobillo.

Por su parte, el Bayer Leverkusen se encuentra en un proceso de reconstrucción tras la partida de Xabi Alonso al Real Madrid y la salida de tres de sus figuras: Florian Wirtz, Jeremie Frimpong y Jonathan Tah. Con el neerlandés Erik Ten Hag ahora en el banquillo de suplentes, el club buscará mantener el alto nivel logrado por Alonso, quien llevó al equipo a levantar la primera Bundesliga de su historia en la temporada 2023/24. El Leverkusen inició la actual campaña con una victoria contundente de 4 a 0 contra el Sonnenhof Großaspach por la primera ronda de la DFB Pokal. Este sábado, el equipo alemán debutará en la liga local recibiendo al Hoffenheim, aunque es poco probable que Echeverri sea parte de la convocatoria tan pronto. No obstante, la idea principal es que el argentino tenga un rol mucho más protagónico que el que tuvo en el City.