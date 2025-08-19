La banda mendocina Mi Amigo Invencible, reconocida como una de las propuestas más influyentes de la escena independiente argentina, iniciará en San Juan su gira de celebración por los diez años de su álbum icónico "La Danza de los Principiantes". El concierto tendrá lugar el próximo viernes 22 de agosto a las 20 horas en el salón Black Pear, ubicado en la intersección de Aberastain y Lateral Circunvalación.

El recital se estructurará en dos partes bien diferenciadas. La primera estará dedicada íntegramente a la interpretación del álbum conmemorado, que incluye canciones emblemáticas como "Máquina del Tiempo", "Edmundo Año Cero" y el tema homónimo que dio nombre al disco. En la segunda parte, el grupo presentará material de su producción más reciente, "Arco y Flecha", álbum que contó con colaboraciones destacadas como la de Juliana Gattas en el tema "Beso Relámpago".

Lanzado en 2015 durante el auge del movimiento indie en Argentina, "La Danza de los Principiantes" representa el sexto trabajo discográfico de la banda y constituye un hito en su trayectoria artística. Este álbum cierra una etapa conceptual que comenzó con "Relatos de un Incendio" (2011) y continuó con "La nostalgia Soundsystem" (2013), trabajos caracterizados por su colaboración con el artista visual Federico Calandria, creador de las portadas que definieron la identidad visual del grupo.

Con casi dos décadas de carrera, tres nominaciones a los premios Gardel y una gira que abarca más de quince ciudades, Mi Amigo Invencible mantiene su vigencia como referente de la renovación musical latinoamericana. Las entradas para el evento se encuentran disponibles exclusivamente a través de la plataforma flashpass.com.ar con un valor de $30.000.