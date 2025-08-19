La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció un nuevo crédito destinado a jubilados y pensionados, que permite acceder a préstamos de hasta $600.000 con la posibilidad de pagarlos en hasta 72 cuotas. Esta iniciativa se suma al reciente incremento del 1,62% en las prestaciones y al calendario de pagos para agosto.

El préstamo está disponible a través del Banco Nación y se puede gestionar de manera totalmente digital. Los beneficiarios pueden solicitar el crédito en línea, con montos que se ajustan según los ingresos netos, y las cuotas se descuentan automáticamente del haber mensual o de la cuenta bancaria en el Banco Nación.

Cómo acceder al préstamo: Los jubilados deben ingresar a la plataforma Tu Banco con su usuario y contraseña, seleccionar la opción "Préstamos" y elegir el crédito que prefieran. Luego, indican el importe deseado, el destino y el plazo en cuotas. Una vez validados los datos, el dinero se acredita en la cuenta y comienza el descuento automático de las cuotas.

Para facilitar la decisión, el Banco Nación dispone de un simulador online que permite calcular diferentes escenarios antes de aceptar el préstamo, ayudando a los usuarios a planificar sus finanzas.

Las condiciones del crédito son flexibles y pensadas para facilitar el acceso y el pago: el monto máximo puede alcanzar hasta $50.000.000, siempre que la cuota no supere el 35% del haber neto mensual. Además, el destino del dinero es libre, lo que permite utilizarlo para gastos personales, mejoras en el hogar o cualquier necesidad.

Este beneficio representa una herramienta financiera accesible para jubilados y pensionados, con la ventaja de un trámite ágil y sin complicaciones, que se adapta a las posibilidades de cada usuario, brindando mayor tranquilidad y soporte económico.