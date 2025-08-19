En un evento significativo para el ecosistema emprendedor provincial, el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, a través de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, llevó a cabo la entrega de premios del Concurso Innovación Startup 2025 en las instalaciones del Centro de Economía del Conocimiento e Innovación (CECI). Nueve proyectos resultaron ganadores, en donde los premios ascendieron hasta los cinco millones de pesos.

El concurso demostró una amplia convocatoria, recibiendo un total de 41 propuestas presentadas en formato de proyectos. Para la rigurosa selección de los ganadores, un jurado de expertos evaluó criterios fundamentales como la innovación y disrupción, la escalabilidad, la solidez de la base científica o tecnológica, el impacto global, la viabilidad técnica y comercial, el impacto social y ambiental, la solidez del equipo y el modelo de negocio. Los ejes temáticos prioritarios que guiaron esta selección incluyeron la eficiencia hídrica, tecnología minera, agrotecnología, eficiencia energética y biotecnología.

En la categoría "Ganador", se seleccionaron cuatro proyectos sobresalientes, cada uno de los cuales recibió un incentivo económico de $5 millones, además de acceso a asistencia técnica, mentoría, capacitación y vinculación para potenciar su crecimiento. Los proyectos distinguidos fueron:

Agrotraza (Xavier Orduña – Agrotecnología): Una plataforma integral de agricultura de precisión diseñada para mejorar la eficiencia hídrica, reducir costos y asegurar la trazabilidad ambiental en el sector agrícola.

Qubiris (Leonardo Reyes – Eficiencia hídrica): Una plataforma innovadora basada en Inteligencia Artificial (IA) e Internet de las Cosas (IoT) para monitorear y optimizar en tiempo real el uso del agua, un recurso vital para la provincia.

ChagasFreeblock (Sandra López – Biotecnología): Una tableta repelente biotecnológica, biodegradable y natural, desarrollada para el control eficaz de la vinchuca, garantizando seguridad para la salud humana y el ambiente.

Agroleva (María Victoria Mestre – Agrotecnología): Un biofertilizante orgánico de bajo costo, elaborado a partir de levaduras residuales cerveceras, científicamente validado y con un alto impacto agronómico en la productividad de los cultivos.

Debido a la gran calidad de las propuestas recibidas, la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación decidió otorgar cinco menciones especiales, reconociendo el mérito y el potencial de estos proyectos. Cada mención especial recibió un apoyo económico de $1 millón, sumado a la asistencia técnica y mentoría necesaria para su desarrollo. Los proyectos destacados en esta categoría fueron:

