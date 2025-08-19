Capital lanzó un concurso con premios de $1.000.000 para pintar murales

Susana Laciar, intendente de Capital, anunció el lanzamiento del concurso "Pinta Mi Ciudad", una iniciativa destinada a jóvenes estudiantes con orientación artística para intervenir el paisaje urbano mediante la creación de murales originales. El proyecto tiene como objetivo promover la expresión artística y embellecer los espacios públicos de la capital sanjuanina.

El concurso está dirigido específicamente a estudiantes de escuelas secundarias con orientación en arte o diseño, así como a estudiantes de carreras terciarias o universitarias afines, que posean domicilio en la Ciudad de San Juan. Los participantes podrán inscribirse en grupos de hasta siete integrantes, con la supervisión de un docente responsable que actuará como guía del proyecto.

Publicidad

Bajo el lema "San Juan innovador y resiliente", las propuestas deberán transmitir valores de identidad, pertenencia y creatividad, reflejando la perspectiva de las nuevas generaciones sobre el presente y futuro de la ciudad. Los murales buscarán capturar la esencia cultural y social de la comunidad.

El proceso de inscripción, que es gratuito, permanecerá abierto hasta el 7 de septiembre mediante un formulario digital disponible en el sitio web oficial de la municipalidad. La ejecución de los murales seleccionados tendrá lugar entre el 12 y el 26 de septiembre en los muros exteriores del Museo de la Historia Urbana, donde se intervendrán quince espacios previamente asignados. La municipalidad proveerá todos los insumos artísticos y materiales necesarios para la realización de las obras.

Publicidad

Cada grupo participante deberá presentar un proyecto que incluya título del mural, boceto digital en formato PDF o JPG, una descripción conceptual detallada y los datos completos de todos los integrantes junto al docente acompañante.

Se establecerán dos categorías de premiación: una para escuelas secundarias y otra para instituciones de educación superior. En cada categoría se otorgará un millón de pesos en insumos artísticos para el mejor proyecto. El jurado estará integrado por los artistas visuales Mercedes Yacante, Eliana Femenía, Estela Milán y Lucas Sepúlveda, reconocidos por su trayectoria en el ámbito artístico local y nacional.