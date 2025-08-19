Andrés Gil habla sobre los rumores un supuesto vínculo con Gimena Accardi

En medio de la polémica que rodea la separación de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez, surgieron versiones que apuntaban a Andrés Gil como una posible tercera persona involucrada. Frente a la creciente difusión de esta teoría, el actor decidió alzar la voz en sus redes sociales para desmentir de manera categórica cualquier implicancia. “El rumor que está circulando es absolutamente falso. Me duele que todo el proceso increíble que tuvimos con la obra de teatro con Gime y Nico se vea opacado por un invento”, expresó, pidiendo respeto para él y su entorno más cercano.

La publicación, compartida sobre un fondo negro y acompañada de un emoji de corazón con las manos, tuvo como objetivo cortar con las especulaciones que comenzaron a ganar fuerza en medios y redes sociales tras la confirmación de la infidelidad por parte de Accardi. Gil, quien compartió escenario con la actriz y Vázquez, remarcó que no tiene ninguna relación con lo ocurrido y pidió que dejen de involucrarlo en una situación que le resulta ajena.

Gimena Accardi también rompió el silencio

Horas después del comunicado de Gil, fue la propia Gimena Accardi quien rompió el silencio a través de un extenso mensaje. Reconoció haber cometido un error grave y asumió su responsabilidad: “Me mandé una cagada malísima y me hago cargo de una parte de lo que se dijo ayer”. Aclaró, sin embargo, que no todo lo que circula es cierto y negó que la persona con la que ocurrió el desliz pertenezca al ambiente artístico: “Con las personas que me vinculan es mentira. Es una persona random que no pertenece al medio, que no lo van a encontrar nunca”.

Pese a los dichos de Accardi, en el programa LAM, conducido por Ángel de Brito, se afirmó que Nicolás Vázquez habría descubierto una relación que llevaba tiempo, y no un hecho aislado. “No fue algo casual. Nico comprobó que Gimena tenía una relación que se extendió durante meses, y eso fue lo que motivó la separación”, aseguró el conductor. Según se informó, el actor habría detectado cambios en la conducta de su pareja y, con el tiempo, accedió a pruebas que confirmaron sus sospechas.

En su testimonio, Accardi también reveló que la pareja ya atravesaba una crisis prolongada: “Hace un año veníamos con idas y vueltas. No fue el detonante, pero sí la gota que colmó el vaso”. Aunque reconoció su responsabilidad, pidió frenar las falsas acusaciones hacia terceros, especialmente aquellas que salpican a personas de su entorno personal o profesional. “Se ensucia a gente que nada que ver, que es familia. Necesito que se frene”, concluyó la actriz, tratando de cerrar un capítulo doloroso y expuesto públicamente.