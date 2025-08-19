La candidatura a diputado nacional de Marcelo Arancibia, anunciada con gran expectativa bajo el sello del partido Igualar, quedó finalmente suspendida luego de que la Justicia Electoral denegara la posibilidad de que el dirigente del GEN encabece la lista.

El motivo: un presunto incumplimiento de los plazos procesales. Según la resolución judicial, Igualar debía definir y proclamar a su candidato extrapartidario —en este caso Arancibia— un mes antes del cierre de listas, es decir, previo al 17 de julio. Sin embargo, la decisión se comunicó de manera extemporánea, lo que derivó en la baja de la boleta.

Publicidad

Un camino lleno de giros políticos

El revés sorprendió tanto a propios como a extraños, ya que Arancibia había mantenido conversaciones con distintos espacios en las últimas semanas. Coqueteó con el frente Hacemos por San Juan, que lidera Emilio Baistrocchi, y también con la Cruzada Renovadora de Alfredo Avelín Nollens, hasta finalmente confirmar su participación con Igualar.

Sin embargo, la falta de cumplimiento en los tiempos legales y la advertencia de la Secretaría Electoral dejaron a todo el armado en jaque. Además, se informó que Igualar no presentó en tiempo y forma la documentación requerida por la Cámara Nacional Electoral, lo que impide validar cualquier lista con ese sello.

Publicidad

Una apelación a contrarreloj

Pese a la decisión adversa, el equipo legal de Igualar presentó una apelación ante el Tribunal Electoral con el objetivo de revertir la medida y garantizar la participación de la lista en las elecciones legislativas de octubre.

La nómina estaba conformada por Marcelo Arancibia, Cecilia Ruarte y Adrián Galaverna como principales candidatos, bajo la bandera de Igualar, que en 2023 había estado vinculado al kirchnerismo.

Publicidad

Qué dijo Arancibia

"Me quedé con muchas ganas de participar, de ser su voz en el Congreso y de defender a San Juan como ustedes saben que lo hubiese hecho. Me duele no tener la oportunidad de estar en la boleta, pero esta decisión no cambia mi compromiso para construir una política transparente y honesta”, expresó.

El dirigente remarcó que seguirá trabajando desde otro lugar y agradeció el respaldo recibido. “Ustedes me conocen y saben que siempre voy a dar la pelea por lo que creo justo. Hoy me toca hacerlo desde otro lugar, con la misma convicción que siempre me ha caracterizado. ¡Muchas gracias a todos!”.