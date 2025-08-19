¿Se casan Tini Stoessel y Rodrigo De Paul? La frase de Oriana Sabatini que desató rumores

Aunque ni Tini Stoessel ni Rodrigo De Paul hablaron directamente sobre su reconciliación, los gestos entre ambos en las últimas semanas dejaron poco lugar a dudas. Desde románticas fotos en playas europeas hasta la presencia de Tini en el debut de su pareja en el Inter Miami, donde se la vio festejando con Antonela Roccuzzo, la pareja parece haber encontrado una nueva oportunidad en el amor, tras su ruptura en agosto de 2023.

En medio de este revuelo, quien encendió aún más las especulaciones fue Oriana Sabatini. La cantante e influencer fue consultada en LAM sobre la relación de sus amigos, y aunque evitó confirmar detalles, dejó entrever que algo importante podría estar por venir. Al recordar su casamiento con Paulo Dybala, que tuvo lugar el 20 de julio de este año, Sabatini deslizó que allí podría haberse gestado el reencuentro entre Tini y De Paul.

Las declaraciones de Oriana Sabatini sobre Tini y De Paul

“Mientras nuestros amigos estén felices, uno siempre va a estar feliz”, respondió con una sonrisa. Ante la consulta sobre una posible boda de la pareja, Oriana no lo negó y, por el contrario, se mostró entusiasmada con la idea: “Amo los casamientos, amo comer y bailar en ellos”. Cuando la periodista le preguntó qué regalaría en caso de una boda entre sus amigos, fue aún más sugerente: “Está lindo regalar alianzas, una corbata, el traje o una bata para el día anterior… algo que te tenga presente”.

Por otro lado, la propia Tini también pareció enviar señales desde su arte. Días antes del lanzamiento de su tema “De Papel”, compartió un fragmento de la letra en TikTok que muchos interpretaron como un mensaje directo a Rodrigo De Paul. “Tantas veces la cagamos, tantas veces lo arreglamos... esta vez no nos alejamos”, dice una parte del tema, que fue estrenado el 7 de agosto, número que coincide con el dorsal del futbolista en la selección argentina y su club.

Aunque no hay confirmación oficial, el contexto, las indirectas y la complicidad evidente entre ambos alimentan las versiones de una nueva etapa sentimental. Y ahora, con Oriana Sabatini como inesperada vocera del entorno, los rumores de una posible boda entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul suenan más fuerte que nunca.