Dua Lipa enamoró a los argentinos con su simpatía, pero una fuerte disputa se creó en las últimas horas antes del Superclásico. Tras llenar el estadio de River en dos ocasiones, la pregunta era: ¿De River o de Boca?. La cantante respondió con fotos.

El gran partido se lleva a cabo el domingo 9 de noviembre. En las redes, hubo una explosión de comentarios para tener a la cantante británica alentando a alguno de los equipos. Un usuario escribió: "Y los del Consejo del Mate de Boca la invitaban a la cancha, Dua Lipa es más hincha de River que Labruna y Gallardo juntos". Desde el lado opuesto, se quejaron: "Como se habían dormido hermano. La tuvo que invitar Boca para que se acuerden de hacer esto".

Sin embargo, todo quedó más que claro con el posteo de River Plate en Instagram, donde Dua Lipa posó sonriente en dos fotos.

El club publicó: "@dualipa con los colores más lindos. Acompañada por el Vicepresidente @ignaciovillarroel, Dua Lipa posó con el Manto Sagrado luego de sus recitales en nuestra casa". Las imágenes muestran a la cantante sosteniendo una casaca "millonaria" con su nombre y el número 22 en la espalda. La publicación finalizó con el interrogante sobre si esto le traerá suerte al "Millo".