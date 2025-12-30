El peronismo nacional salió con dureza a cuestionar la decisión del Gobierno de Javier Milei de disolver la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y traspasar sus funciones al Ministerio de Salud. Desde el bloque de Unión por la Patria denunciaron que la medida no responde a una simple reorganización del Estado, sino que busca “esconder la mugre debajo de la alfombra” en medio de las denuncias por presuntas coimas dentro del organismo.

Las críticas se profundizaron luego de que trascendieran audios del ex titular de la Andis, Diego Spagnuolo, en los que se menciona a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, como supuesta impulsora de pedidos de sobornos equivalentes al 3% de los contratos firmados con laboratorios proveedores de medicamentos. Para los legisladores del PJ, el cierre del organismo aparece directamente vinculado a ese escándalo.

“Quieren eliminar la Andis para borrar las huellas de las coimas en Discapacidad”, sostuvo el diputado santafesino del peronismo en un posteo en la red social X. Según afirmó, la decisión del Ejecutivo no apunta a “una reestructuración administrativa”, sino que configura “un plan de impunidad” para evitar que se investiguen a fondo las irregularidades denunciadas.

Desde el bloque K insistieron en que la disolución de la agencia implica desmantelar un área clave del Estado que articula políticas públicas destinadas a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. En ese sentido, alertaron que el traspaso de funciones al Ministerio de Salud reduce la discapacidad a una mirada estrictamente sanitaria, desconociendo su dimensión social, educativa y laboral.

En la misma línea se expresó el exministro de Desarrollo Social y ex titular de la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados, Daniel Arroyo, quien calificó la decisión como “un retroceso grave”. “Disolver la Andis es un retroceso grave. La discapacidad no es solo un tema sanitario. Requiere una mirada integral y social, que incluye educación, trabajo y transporte”, remarcó.

Arroyo advirtió además que la medida vulnera compromisos internacionales asumidos por el país. “Este cambio vulnera la Convención Internacional y desoye años de lucha”, sostuvo, y llamó a no retroceder hacia esquemas ya superados. “No volvamos al modelo médico”, instó, en referencia a enfoques que relegan la inclusión y la participación social de las personas con discapacidad.

El rechazo del PJ nacional suma presión política sobre el Gobierno, que en nombre del ajuste y la reducción del Estado avanza con reformas estructurales en áreas sensibles. Para el peronismo, el cierre de la Andis no solo pone en riesgo derechos adquiridos, sino que también abre interrogantes sobre la transparencia y las verdaderas motivaciones detrás de la decisión adoptada por la Casa Rosada.