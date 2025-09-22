El Centro Cívico de San Juan será escenario este martes 23 de septiembre del inicio del Jubileo del Empleado Público, una celebración de la Iglesia Católica que ocurre cada 25 años. El acto comenzará a las 9 horas en el Auditorio Eloy Camus y reunirá a autoridades, fieles y empleados estatales para renovar la fe y fortalecer la comunidad.

Organizado por el Ministerio de Gobierno, a través de la Dirección de Cultos y ONG, el evento cuenta con el acompañamiento del Arzobispado y la Legislatura. La jornada busca invitar a la sociedad a profundizar la vida de oración, vivir la reconciliación y promover actos de caridad como expresión de fraternidad.

Publicidad

El Jubileo, también llamado Año Santo, es un tiempo dedicado a la conversión y la renovación espiritual. Durante este período, los católicos pueden acceder a la indulgencia plenaria mediante la confesión sacramental, la participación en la Eucaristía, la oración por las intenciones del Papa y la práctica de obras de misericordia.

La invitación está abierta a toda la comunidad sanjuanina, ya que se trata de una celebración que trasciende lo religioso y busca fortalecer los lazos humanos. Autoridades provinciales destacaron el valor de esta convocatoria como una oportunidad para unir a los empleados públicos y a los vecinos en un momento de reflexión y esperanza.

