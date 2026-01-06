El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, quien cumple una condena de 27 años y tres meses de prisión en la sede de la Policía Federal en Brasilia por su rol en un intento de golpe de Estado, sufrió un traumatismo craneal leve tras una caída dentro de su celda durante la madrugada de este martes, confirmaron fuentes oficiales y su entorno.

De acuerdo con el relato de su esposa, Michelle Bolsonaro, difundido en redes sociales, el incidente se produjo cuando Bolsonaro tuvo un ataque de hipo mientras dormía y perdió el equilibrio, golpeándose la cabeza contra un mueble de la celda.

El equipo médico que lo atiende diagnosticó un traumatismo craneoencefálico leve y dispuso una serie de estudios para monitorear su evolución. Aunque recibió atención inicial en la unidad penitenciaria, no fue trasladado de inmediato al hospital, ya que cualquier derivación depende de autorización judicial, según señaló la Policía Federal.

Los abogados de Bolsonaro han solicitado al Supremo Tribunal Federal acelerar los trámites para su traslado al hospital DF Star en Brasilia, argumentando que existe un “riesgo concreto e inmediato” para su salud que requiere exámenes más exhaustivos.

El exmandatario, de 70 años, había recibido el alta del mismo hospital a principios de enero tras someterse a una cirugía por hernia inguinal, lo que lo obligó a permanecer varios días internado antes de regresar a prisión bajo custodia médica.

El accidente encendió nuevas alertas sobre su estado de salud, que ha sido motivo de preocupación tanto para su familia como para sus abogados, dado su historial clínico que incluye múltiples intervenciones y complicaciones derivadas de un ataque con arma blanca sufrido durante un acto de campaña en 2018.

Ante el golpe y las condiciones en prisión, allegados de Bolsonaro han denunciado dificultades en la atención médica inicial y han pedido explicaciones sobre las circunstancias que rodearon el tratamiento, en una situación que podría derivar en la revisión de las condiciones de su detención si la corte lo autoriza.