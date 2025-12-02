La justicia resolvió el caso del fallecimiento del exciclista profesional Juan José “Yaya” Gómez, quien perdió la vida en un siniestro vial ocurrido en julio pasado en Capital. El conductor implicado, Francisco Ruiz, ha sido sentenciado tras aceptar su responsabilidad en un juicio abreviado. Le dieron dos años de prisión condicional.

Adicionalmente, se le impuso una inhabilitación para conducir cualquier vehículo con motor durante 5 años. El acuerdo legal fue ratificado por el juez Federico Rodríguez, quien homologó el pacto alcanzado entre la defensa del condenado y el fiscal Iván Grassi.

El suceso fatal ocurrió el 8 de julio, cerca de las 13:40 horas, sobre la Avenida Rawson, en el tramo comprendido entre El Salvador y Colombia. En aquel momento, Ruiz, a bordo de un Peugeot 505, y Gómez, quien manejaba una moto Corvette 250 cc, circulaban ambos en dirección de norte a sur.

La mecánica del accidente establece que Ruiz se encontraba estacionado sobre la vereda oeste de la arteria y, al momento de incorporarse a la circulación, impactó la parte frontal izquierda de su vehículo contra la parte trasera de la motocicleta que guiaba Gómez.

Tras el choque, el motociclista fue despedido y cayó aproximadamente seis metros más adelante, quedando tendido sobre la calzada. La violencia del impacto fue constatada por dos testigos, quienes aseguraron haber escuchado el estruendo y visto el siniestro trágico.

Un factor relevante revelado en la causa es que, al momento del siniestro, “Yaya” Gómez presentaba 0,67 gramos de alcohol en sangre. Esta cifra representa una cantidad prohibida para los conductores de motos. En contraste, el test de alcoholemia realizado a Francisco Ruiz dio un resultado negativo. Ruiz había quedado detenido días después del incidente y fue investigado por homicidio culposo tras la audiencia de formalización.