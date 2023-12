El contundente mensaje de Riquelme sobre las elecciones en Boca

Seguidores de Boca Juniors se convocaron de manera espontánea a una movilización hacia La Bombonera, en señal de descontento ante la medida cautelar solicitada por la oposición encabezada por Andrés Ibarra y Mauricio Macri. La misma suspendió las elecciones programadas para este domingo en el estadio. En esta expresión de los hinchas, participó el candidato a la presidencia respaldado por el oficialismo, Juan Román Riquelme, quien ya había confirmado su presencia mediante un video difundido en las redes sociales el sábado anterior.

"Primero que nada, les quiero dar las gracias de verdad. Hoy es un día maravilloso. A todos los que vinieron, hoy nos quitaron las posibilidad de disfrutar de un gran día. Hoy teníamos que votar y estar disfrutando de estar pisando el campo de juego. Hoy tendríamos que estar disfrutando de una fiesta porque el club es de todos ustedes", comenzó diciendo Riquelme ante los hinchas, haciendo foco en lo ocurrido en los últimos días.

Por otra parte, Juan Román indicó lo siguiente: "Lo único que tenemos que entender es una cosa: el club es de ustedes. No podemos permitir, y se los pido por favor, no nos pueden intervenir el club. Ustedes les prestan la cancha nuestros jugadores, esa es la verdad. Les pido por favor, no podemos dejar de ninguna manera que nos intervengan el club. Eso es lo que quieren".

Más palabras de Riquelme

"No piensen en otra cosa que eso, no se dejen comer la cabeza en otra cosa que eso, el señor va a intervenir nuestro club, eso no puede pasar. Esto es maravilloso, ahora está claro por qué el club es de todos los hinchas y no solo de los socios; de los millones de hinchas que tenemos. Esa es la verdad. Me siento orgulloso de ser hincha de este club, un bostero más como ustedes", expuso el candidato a Presidente del "Xeneize".

Para sentenciar, Juan Román Riquelme aprovechó la instancia ante los hinchas para reconocer: "Les quiero pedir un favor grandísimo, que por favor cantemos bien fuerte esa canción que para mí es la más linda del mundo. ‘Soy bostero, es un sentimiento, no puedo parar’. Los quiero mucho, muchísimas gracias". Como se pudo ver en imágenes, una multitud acompañó al ídolo del azul y oro.