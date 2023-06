En la mañana de este martes un adolescente de 15 años identificado como Celin Agüero, fue encontrado muerto con un tiro en la sien detrás de la fábrica de cerámicos, Scop. La policía maneja la hipótesis de que se trata de un homicidio.

El último caso de un homicidio por un disparo en San Juan ocurrió el diciembre del 2022 en la Villa del Carril, cuando Rodrigo Pereyra alias “Rochito”, le disparó al remisero Victor Salas, de 48 años.

El hecho ocurrió cuando Argentina clasificó a la final del Mundial Qatar 2022, en la Villa del Carril, en Capital. Un enfrentamiento de bandas frente a la casa de Salas fue el escenario del desenlace fatal. Salas había salido a dispersar el enfrentamiento debido a que en esa zona había menores, fue ahí cuando le dispararon en la puerta de su domicilio. Después de las investigaciones se detuvieron a tres sospechosos. Andrés Gabriel Mercado, Rodrigo “El Rochito” Pereira y Franco “Lobito” Sosa.

Por el hecho, los tres detenidos por el crimen aceptaron ser los autores penales y responsables del asesinato de Víctor Hugo Salas, de 48 años. Los coautores responsables del homicidio, Pereira y Mercado, aceptaron la pena de 14 años de cárcel efectiva a cumplir en el Servicio Penitenciario Provincial. Mientras que Sosa, la condena de cuatro años de prisión.

En el caso del adolescente, identificado como Celin Agüero, aún no hay detenidos. Las primeras pericias se hicieron entre las 8 y 9 de la mañana de este martes. Al no haber cámaras no se pudo tener imágenes del lugar. Se tomaron los testimonios de los vecinos que viven frente a la plaza donde sucedió el crimen y se espera que avance la investigación.