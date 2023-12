El mega DNU y la Ley Ómnibus que impulsa el presidente Javier Milei generó que en San Juan se abriera un nuevo capítulo entre “dos pesos pesados” del sindicalismo. José “Pepe” Villa le apuntó la CGT local por la “inacción” ante los hechos que impactan en la clase trabajadora. Esto generó que Eduardo Cabello, titular de la central obrera en la provincia, le expresara que “él no se entera de las acciones que llevamos adelante porque decidió dejar de asistir a las reuniones”.

El secretario general de UPCN, José “Pepe” Villa, expresó que “la CGT de San Juan no existe y no es conducida por nadie. Nadie sabe lo que piensan al respecto de las medidas de Milei y que impactan en el bolsillo de la clase trabajadora. No ha convocado a ninguna reunión, no entiendo la inacción que tiene y solo parece que están ahí por el cargo”.

Las afirmaciones del dirigente de UPCN generó que el delegado regional de la CGT, Eduardo Cabello, le contestara y dijera que “él no se entera de las reuniones o las acciones que tomamos porque decidió sacar al representante de las reuniones, será por eso que no se entera. Yo respeto la opinión de todos y somos libres de pensar lo que queramos, pero lo cierto es que nosotros permanentemente estamos atento lo que ocurra y que acciones tomar”.

Las diferencias entre el referente de UPCN y el de la CGT de San Juan vienen desde hace tiempo, incluso son tal las rispideces que existen entre ambos que en la gestión anterior, Villa decidió retirarse de los cargos de la conducción y así es que dejaron de ocupar la secretaría adjunta que les pertenecía.

En este contexto es que Villa dijo hace varios años que la “CGT nunca se metió en política. Perón nunca quiso esto, es algo básico, elemental. La CGT no es una parte del gobierno y eso lo debemos entender. A mí me dejaron solo y está bien, lo entiendo. Yo no quiero ser un apéndice del gobierno. Hay muchos dirigentes que están prendidos del saco de Cabello”.

Esto llevó a que Eduardo Cabello expresara públicamente que “a mí no me gusta que critiquen como dice Villa. No soy mejor que nadie, ni nadie es mejor que yo. Yo trabajaré en lo que pueda, yo no estoy para discutir".

Esta disputa que ya tiene varios años se reeditó tras las decisiones que tomó el presidente Javier Milei que podrían afectar a los gremios y a los trabajadores, según la óptica de los sindicalistas.

Dato

Eduardo Cabello de la CGT afirmó que el 10 de enero tienen una reunión de todas las regionales en Buenos Aires. Además, explicitó que el paro y la marcha del 24 de enero se realizarán solo en Buenos Aires.