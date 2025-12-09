El dolor de Marixa Balli al contar por qué no puede tener hijos

Marixa Balli atraviesa un excelente momento profesional destacándose en su participación en Masterchef Celebrity, emitido por Telefe, además de su trabajo en la radio Pop junto a Lizy Tagliani, y la consolidación de su marca de ropa, Xurama. No obstante, en su vida personal, la cantante y actriz se encuentra soltera y sin planes de iniciar una relación ni de formar una familia.

En conversación con Pronto, Marixa Balli se sinceró sobre los deseos que cultivó en su juventud, específicamente el de tener un esposo e hijos, metas que lamentablemente no pudo concretar. Al ser consultada por Nico Peralta sobre si casarse, tener hijos y formar una familia nunca fue un objetivo, Balli se emocionó y respondió: "Sí, siempre tuve esa ilusión de casarme y de tener hijos. Pero bueno, no se dio".

Respecto al matrimonio, explicó que tuvo oportunidades muy joven, pero que priorizó su carrera. "Lo de casarme, la verdad es que todas las oportunidades que tuve fueron de muy joven y uno siempre piensa que la juventud dura para toda la vida". Agregó que "Eso lo pensás cuando sos jovencita. Entonces, prioricé mi laburo y no el casarme".

Sin embargo, el sueño de la maternidad biológica fue truncado por una dolorosa secuela. "Y tener hijos siempre quise pero después de mi accidente lamentablemente no pude". La artista detalló la magnitud de las consecuencias físicas del suceso: "El accidente me dejó huellas importantes en el cuerpo y si bien me dejó viva, también me quitó un montón de cosas y un montón de ilusiones".

El periodista acotó: "No sabía que no podías ser mamá, a partir del accidente", a lo que Balli respondió que había mantenido el tema en secreto, pero ahora decidió compartirlo. "Porque nunca lo dije y ahora empecé a decirlo porque ya estoy sin filtro y de a poco voy largando cosas".

Esta nueva apertura se relaciona con un proceso de vulnerabilidad que atraviesa, visible incluso en su participación televisiva. "Estoy más sensible y me doy cuenta de eso por las cosas que me pasan también en Masterchef". La artista reconoció: "¿Viste que estoy con más sensibilidad? Me emociono y tiene que ver con un montón de cambios míos internos, que hacen que deje de mostrar esa coraza que en el fondo tengo. Ahora muestro un poco más lo que me pasa por dentro".

Finalmente, Balli se reconoció vulnerable tras las vivencias de su vida. "Estoy más sensible, sí". Reflexionando sobre la dificultad de ocultar el dolor, citó a los profesores de teatro: "Cuando uno ya tiene una vida transitada con diferentes situaciones, es como dicen los profesores de teatro: ¿cómo te enseño a llorar si nunca pasaste por un dolor? En este caso, mi cuerpo pasó por mucho dolor". Concluyó explicando su mecanismo de defensa: "Entonces siempre traté de formarme una coraza y después de cada golpe, decir: “Bueno, ahora soy así y no me importa nada”. Pero no, no. En el fondo por dentro pasan muchas cosas y hay días que estoy bien, hay días que estoy más depre, y así. Soy un ser humano".