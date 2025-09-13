Thiago Medina, reconocido ex participante de Gran Hermano, sufrió un grave accidente con su moto y se encuentra hospitalizado con un diagnóstico delicado. La noticia fue confirmada por su expareja y madre de sus hijas, Daniela Celis, quien solicitó una cadena de oración por la salud del joven. El incidente tuvo lugar en la localidad bonaerense de Moreno y generó gran preocupación entre sus allegados y seguidores en las redes sociales.

Según los primeros datos proporcionados por el periodista Pepe Ochoa, el hecho ocurrió alrededor de las 20 horas cuando la motocicleta de Medina colisionó con un automóvil. El panelista de televisión señaló que el lugar del accidente es conocido por la escasa señalización y la alta velocidad de los vehículos, factores que contribuyen a este tipo de sucesos. La gravedad de la situación fue confirmada por el conmovedor audio que Daniela Celis le envió a Ochoa, en el que se la escucha pedir entre lágrimas una oración por la pronta recuperación del padre de sus gemelas.

La hermana del joven, Camila Deniz, también se encontraba en el hospital, visiblemente afectada por la situación, y no pudo dar más detalles a la prensa. Este suceso ha conmocionado al círculo íntimo de Medina y ha movilizado a sus seguidores, quienes se han sumado al pedido de su expareja para que se recupere favorablemente.